अनुराग कश्यप ने CAA को लेकर सरकार पर साधा निशाना, बोले- जो समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर 144...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर अब देश दो भागों में बंट गया है. एक तरफ लोग इस कानून का पूरी तरह विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जो लोग इस कानून के सपोर्ट में हैं, वह भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. अब हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है. अकसर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहने वाले अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap Twitter) ने इस बार नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार पर तंज कसा है.

No section 144 for those who protest in favour even if they are shouting “देश के ग़द्दारों को, गोली मारो सालों को”। that's how biased the state and the government is .. https://t.co/tYHcRQVwln