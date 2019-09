'चंद्रयान 2' को लेकर अनुष्का शर्मा ने किया था ट्वीट, अब पीएम मोदी ने यूं दिया जवाब

भारत के 'चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2)' को उस समय गहरा झटका लगा, जब लैंडर विक्रम (Lander Vikram) से चंद्रमा के सतह से महज दो किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया. इस घटना से देशवासियों को गहरा दुख हुआ. हालांकि सभी देशवासियों ने इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए उनसा हौसला बढ़ाया. आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने भी इसरो की काफी सराहना की. एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka sharma) ने अपने ट्विटर हैंडल से वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'ये केवल आगे बढ़ने वाले कदम हैं, ना कि पीछे, और एक देश होने के नाते हमें अपने वैज्ञानिकों पर उनके दृढ़ निश्चय और उपलब्धियों पर गर्व है. आप सभी वास्तव में प्रेरणादायक हैं.'

Indeed, we are proud of our scientists. @isro has inspired thousands of young minds to take up science and that is a victory on its own. @AnushkaSharmahttps://t.co/WI21OJjncZ