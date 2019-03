पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुष्का शर्मा को Tweet में किया टैग तो बॉलीवुड एक्ट्रेस का यूं आया जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इन दिनों हर दिग्गज हस्ती को ट्वीट कर रहे हैं कि वे युवाओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करें. लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और चुनाव सात चरणों में होने हैं. लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे. पीएम नरेंद्र मोदी ने आमिर खान (Aamir Khan), सलमान खान (Salman Khan), अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को ट्वीट करने के बाद अब उन्होंने दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और अनुष्का शर्मा को भी एक ट्वीट में टैग किया है और आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स को वोट डालने की खातिर प्रेरित करने के लिए कहा है.

राहुल गांधी के इस अंदाज से इम्प्रेस हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस, कर डाला यह Tweet

Requesting @deepikapadukone, @aliaa08 and @AnushkaSharma to urge people to vote in large numbers for the coming elections.



As renowned film personalities whose work is admired by many, I am sure their message will have a positive impact on our citizens.