एआर रहमान के बर्थडे पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने कुछ ऐसे किया विश, देखें Tweets

खास बातें एआर रहमान का आज है 52वां जन्मदिन ट्विटर पर सेलिब्रिटी का कुछ ऐसा रहा रिएक्शन 2 ग्रैमी पुरस्कार पा चुके हैं रहमान

Happy birthday A.R. Rahman! Thank you for lighting up our lives with your beautiful music, I wish you a spectacular year ahead. @arrahmanpic.twitter.com/IlufDU98dZ — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) January 6, 2018

Started 2017 with a dream come true- A #Maniratnam heroine!!!

And another 'pinch me' moment-live with @ArRahman singing my song from #KaatruVeliyidai#vaan@IIFA@ColorsTV

Ps excuse the startled deer face



2018 I hope you'll be a

Happy New year! https://t.co/W0ZPw5PNqe — Aditi Rao Hydari (@aditiraohydari) December 30, 2017

Wishing the Maestro, @arrahman, a very very happy birthday. May God bless you. pic.twitter.com/4GmOM5ecQn — sachin tendulkar (@sachin_rt) January 6, 2018

Happy birthday @arrahman saab..may God always keep u in best of health & spirits.. — Mohit Chauhan (@_MohitChauhan) January 6, 2018

Wishing the amazing @arrahman a very happy birthday !!!! — shruti haasan (@shrutihaasan) January 6, 2018

.@ARRahman sir! Hope you have the best birthday ever. I feel blessed to have had the opportunity to work with you so early on in my musical career.



You’re a true inspiration for all us Indian Musicians. I pray and wish that you keep #MakingIndiaProud#HappyBirthdayARRahman — ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) January 6, 2018

A very happy birthday @arrahman sir. Love, light and happiness to you.. — Shreya Ghoshal (@shreyaghoshal) January 6, 2018

मशहूर हस्तियों ने ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार एआर रहमान को उनके 52वें जन्मदिन पर अपार प्यार जाहिर किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है. वर्ष 1992 में फिल्म रोजा के हिट गानों से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रहमान चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दो अकादमी पुरस्कार, दो ग्रैमी पुरस्कार, एक बाफ्टा पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब प्राप्त कर चुके हैं. 'बॉम्बे', 'ताल' और 'लगान' जैसी फिल्मों के संगीत के साथ, रहमान ने वैश्विक स्तर पर नाम कमाया है. दिग्गजों ने उन्हें ट्वीटर के माध्यम से कुछ इस तरह बधाई संदेश भेजे हैं.सोनम कपूर ने लिखा कि एआर रहमान सर को जन्मदिन की बधाई. हमारे जीवन में सुंदर संगीत का प्रकाश जोड़ने के लिए धन्यवाद.वहीं अदिति राव हैदरी ने ट्वीट किया कि संगीत उस्ताद के लिए ढेर सारा प्यार और चमत्कार की कामना करते हैं. हैप्पी बर्थडे सर. आप कई लोगों के लिए प्रेरणा हैं.क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि उस्ताद ए.आर. रहमान को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान की कृपा बनी रहे.बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने कहा कि ए.आर. रहमान सर को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखें.साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हासन ने ट्वीट किया कि अद्भुत ए.आर. रहमान को जन्मदिन की शुभकामनाएं.म्यूजिक कम्पोजर अरमान मलिक ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि आशा है कि आपका सबसे अच्छा जन्मदिन होगा। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे अपने संगीत करियर में इतने जल्द आपके साथ काम करने का मौका मिला। आप सभी भारतीय संगीतकारों के लिए सच्ची प्रेरणा हैं। मैं कामना करता हूं कि आप भारतीयों को गौरवान्वित बनाए रखें।बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने भी उन्हें ट्वीट करते हुए कहा कि हैप्पी बर्थडे सर. हमेशा प्यार, रोशनी और खुशियां मिले.