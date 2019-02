नकाब पहनने पर एआर रहमान की बेटी सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल, फिर यूं दिया करारा जवाब

ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार ए आर रहमान (AR Rahman) ने अपनी बेटी के नकाब पहनने पर सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना का जवाब दिया है. रहमान (AR Rahman) ने कहा कि उसे अपनी पसंद की पोशाक चुनने अधिकार है. दो ऑस्कर पुरस्कारों से सम्मानित अपने पिता रहमान की फिल्म 'स्लमडॉग मिलेनियर' (Slumdog Millionaire) के संगीत के दस साल पूरे होने के मौके पर रहमान (AR Rahman) की बेटी खतीजा (Khatija) साड़ी और नकाब पहनी नजर आई थीं, जिसपर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी गई थीं. 51 वर्षीय रहमान (AR Rahman) ने एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें उनकी पत्नी और बेटी रहीमा बिना नकाब पहने दिखाई दे रही हैं जबकि खतीजा का चेहरा नकाब से ढका हुआ है.

The precious ladies of my family Khatija ,Raheema and Sairaa with NitaAmbaniji #freedomtochoosepic.twitter.com/H2DZePYOtA