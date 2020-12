ए आर रहमान की मां का हुआ निधन, सिंगर ने ट्वीट कर दी जानकारी

म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान (AR Rahman) की मां का निधन हो गया है, जिसकी जानकारी सिंगर ने ट्विटर पर पोस्ट कर दी है. सिंगर ने ट्वीट करते हुए अपनी मां करीमा बेगम (Kareena Begum) का फोटो शेयर किया और फैन्स को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. बता दें, ए आर रहमान अपनी मां के बहुत ही करीब थे. वह हर मौके पर अपनी मां की हमेशा बात करते थे. ऑस्कर अवार्ड मिलने के दौरान भी उन्होंने इसका श्रेय अपनी मां को दिया था.

Deeply saddened by this news Rahman sir. She was one of the most gentle affectionate person I have met. Praying for her departed soul 🙏🏻