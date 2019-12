महिलाओं की स्थिति पर आराध्या बच्चन ने स्टेज पर दी ऐसी स्पीच, अमिताभ- शाहरुख भी हुए हैरान- देखें Video

Listen this . . . . . . . . . . . #shilpashetty #aishwaryarai #aishwaryaraibachan #amitabhbachchan #abhishekbachan #aaradhyabachchan #aradhyabachchan #bachchan #ananyapanday #aeyankhan #janhvikapoor #navyananda #shanayakapoor #suhanakhan #saraalikhan #kartikaaryan #madhuridixit #kareenakapoor #shahidKapoor #superstarsinger #salmankhan #aradhyabachchan

A post shared by Aaradhya Bachchan (@aradhya_bachchan_) on Dec 20, 2019 at 8:09pm PST