अरहान खान ने रश्मि देसाई को लेकर बिग बॉस में खोला राज, बोले- सड़क पर थी, मैं लेकर आया यहां तक...देखें Video

@arhaankhaan ki baaton par kar rahe hai @realsidharthshukla aur @parasvchhabrra discussion! Kya Paras bata denge @imrashamidesai ko saari sacchayi? Watch this tedhapan tonight at 10:30 PM! Anytime on @voot @vivo_india @daburamlaindia @bharat.pe @beingsalmankhan #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Dec 8, 2019 at 10:08pm PST