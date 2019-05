फैन ने श्रीदेवी से की मलाइका अरोड़ा की तुलना, भड़क गए अर्जुन कपूर, दिया ऐसा जवाब वायरल हो गया ट्वीट

रिश्तों को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर ने जब बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) पर 'दोहरा मापदंड' रखने का आरोप लगाया तो अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने इसका सीधा जवाब जेते हुए कहा कि 'टाइप करना और जज करना आसान है' ट्विटर पर एक यूजर ने अर्जुन (Arjun Kapoor) पर निशाना साधते हुए लिखा, 'आपने अपने पिता की दूसरी पत्नी से नफरत की क्योंकि आपके पिता ने आपकी मां को छोड़ दिया और अब आप खुद से 11 साल बड़ी और एक टीनएजर बेटे की मां को डेट कर रहे हैं. यह दोहरा मापंड क्यों अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor)?'

हालिया समय में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुलकर सामने आए अर्जुन (Arjun Kapoor) ने इसके जवाब में कहा, "मैं किसी से नफरत नहीं करता कुसुम. हमने एक गरिमामय दूरी बनाए रखी. अगर मैं नफरत करता तो दुख की घड़ी में मैं अपने पिता, जाह्न्वी और खुशी के साथ नहीं होता..टाइप करना और जज करना आसान होता है..थोड़ा सोचिए. आप वरुण धवन की फैन हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि अपनी डिस्प्ले पिक्चर पर उनके चेहरे के साथ नकारात्मकता न फैलाएं.

It's ok kusum... spread love... the street dancer is watching you... ???? https://t.co/f91kscWJUp