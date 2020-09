हाथरस की गैंगरेप पीड़िता की मौत पर फूटा अर्जुन रामपाल का गुस्सा, बोले- कोई शांति में कैसे आराम कर सकता है, जब...

उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras) में दो हफ्ते पहले रेप और प्रताड़ना का शिकार हुई 19 साल की महिला ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया. हाथरस में हुए इस दिल दहला देने वाले मामले पर बॉलीवुड के कलाकार भी लगातार रिएक्ट कर रहे हैं और अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. अब हाल ही में इस पर एक्टर अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) का रिएक्शन आया है. उन्होने हाथरस में हुए इस हादसे पर अपना दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "एक 19 वर्षीय आत्मा अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देती है, वह मर जाती है."

A 19 year old soul succumbs to her injuries, dies. Her last memories of complete brutality and fear. How can anyone RIP after this? #Hathras#castesystems#capitalpunishment