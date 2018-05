A post shared by Arjun (@rampal72) on May 16, 2018 at 2:08am PDT

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल और उनकी पत्नी मेहर जेसिया की राहें अलग हो चुकी हैं. शादी के 20 साल बाद जोड़ी ने अलगाव की घोषणा की है. अर्जुन और मेहर ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, "प्यार और शानदार यादों से भरी 20 साल की यात्रा के बाद हमारी राहें अलग हो रही है. हमें लगता है कि अब अलग होने का वक्त आ गया है. हमारे रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा. दोनों अपनी नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं." कपल ने अपने स्टेटमेंट में लोगों से अपील की है कि वह उनकी प्राइवेसी पर खलल न डालें.बता दें, अर्जुन रामपाल (45) ने पूर्व मिस इंडिया रहीं मेहर जेसिया (47) से 1998 में शादी की थी. जोड़ी की दो बेटियां हैं. बड़ी बेटी महिका 16 साल की हैं, जबकि मायरा की उम्र 13 साल है.

The truth about Bandra court?The couple were old friend Marc Robbinson and Wallucha.Oops they got their facts all wrong again. #fakepress