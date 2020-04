अरमान मलिक का लॉकडाउन पर आया रिएक्शन, बोले- ऐसा नहीं लग रहा कि कोई काम रुका...

कोरोना वायरस भारत में भी तेजी से फैल रहा है. इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए NDTV ने एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका नाम 'टेलीथॉन' है. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अरमान मलिक भी जुड़े. अरमान मलिक ने एनडीटीवी से बातचीत में सिंगर अरमान मलिक (Armaan Malik) ने लॉकडाउन को लेकर अपनी राय पेश की. इसमें उन्होंने कहा कि वह इस समय का उपयोग अपने म्यूजिक में कर रहे हैं. अरमान मलिक (Armaan Malik Video) ने कोरोनावायरस के कारण दुनिया की हालत पर चिंता भी जताई.

