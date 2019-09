Pakistan में लॉन्च हुआ अनोखा 'रॉकेट' तो इस बॉलीवुड एक्टर ने यूं उड़ाया मजाक, देखें Video

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी (Arshad Warsi) फिल्मों में अपने जबरदस्त किरदार के लिए खूब जाने जाते हैं. मुन्नाभाई के सर्किट के तौर पर तो वह बहुत ही सुपरहिट भी हुए. लेकिन अरशद वारसी ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अरशद वारसी (Arshad Warsi) के ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ यह वीडियो पाकिस्तान (Pakistan) का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग अनोखा रॉकेट लॉन्च करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अरशद वारसी (Arshad Warsi) ने चुटकी ली है.

I had no idea that Pakistan had also launched a rocket... pic.twitter.com/9PjiBhK3qO