अरुण जेटली के निधन पर भावुक हुए धर्मेंद्र, कहा- छोटे भाई तुम्हारी बहुत याद आएगी...

खास बातें अरुण जेटली के निधन पर भावुक हुए धर्मेंद्र ट्वीट कर कहा- तुम्हारी याद आएगी रितेश देशमुख और अदनान शामी ने भी जताया था शोक

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और दिग्गज नेता अरुण जेटली (Arun Jaitely) का 66 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया. अरुण जेटली (Arun Jaitely) बीते 9 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे. बीमारी से जुझते हुए 24 अगस्त को उनका देहांत हो गया. उनके निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है. बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने भी अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया है. हाल ही में एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से पूर्व वित्त मंत्री के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा, "एक स्नेही, देखभाल करने वाला छोटा भाई जो राजनीति में मेरा अच्छा मार्गदर्शक था. आपकी बहुत याद आएगी जेटली साहब." धर्मेंद्र के इस ट्वीट पर लोग अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

An affectionate, caring younger brother who was good guide to me in politics. You will be missed Jaitley saab pic.twitter.com/imQvip6Coi — Dharmendra Deol (@aapkadharam) August 25, 2019

बता दें, फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने अरुण जेटली (Arun Jaitely) के निधन पर शोक जताया था, जिसमें रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh), सनी देओल और अदनान सामी ने अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया था. रितेश देशमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा, "अरुण जेटली के निधन पर बहुत दुख हुआ. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं."

Deeply saddened by the passing away of Shri #ArunJaitley ji... deepest condolences to the family & loved ones. ???????? pic.twitter.com/hhxcbj9C03 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 24, 2019

Saddened to learn the news of Arun Jaitley ji's passing away. He was a very kind soul.

Rest in Peace. #ArunJaitley — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) August 24, 2019

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे अरुण जेटली को अदनान सामी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "अरुण जेटली के निधन की खबर सुनकर काफी दुख हुआ, वह बहुत ही दयालू व्यक्ति थे." बॉलीवुड एक्टर से सांसद बने सनी देओल ने अरुण जेटली (Arun Jaitely) के लिए ट्वीट करते हुए लिखा था, "राष्ट्र ने एक और महान नेता को खो दिया. हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं."

