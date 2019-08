Arun Jaitely: अरुण जेटली के निधन पर बॉलीवुड में भी शोक की लहर, कलाकारों ने ट्वीट कर जताया दुख

खास बातें अरुण जेटली का 66 वर्ष की उम्र में हुआ निधन पूर्व कांग्रेस नेता के बेटे रितेश देशमुख ने अरुण जेटली के लिए किया ट्वीट बॉलीवुड कलाकारों ने ट्वीट कर जताया शोक

Arun Jaitely: पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और दिग्गज नेता अरुण जेटली (Arun Jaitely) का 66 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया. बीते दिन शुक्रवार को उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी. अरुण जेटली (Arun Jaitely) को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इस परेशानी के चलते उन्हें 9 अगस्त को ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था. अरुण जेटली (Arun Jaitely) के निधन के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता विलासराव देशमुख के बेटे रितेश देशमुख ने भी ट्वीट कर अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया है.

Deeply saddened by the passing away of Shri #ArunJaitley ji... deepest condolences to the family & loved ones. ???????? pic.twitter.com/hhxcbj9C03 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 24, 2019

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitely) के निधन पर रितेश देशमुख ने ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा, "अरुण जेटली के निधन पर बहुत दुख हुआ. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं." रितेश देशमुख के अलावा बॉलीवुड कलाकार अदनान सामी, सनी देओल और दूसरे कलाकारों ने भी अरुण जेटली के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया. अदनान सामी ने ट्वीट किया, "अरुण जेटली के निधन की खबर सुनकर काफी दुख हुआ, वह बहुत ही दयालू व्यक्ति थे."

Saddened to learn the news of Arun Jaitley ji's passing away. He was a very kind soul.

Rest in Peace. #ArunJaitley — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) August 24, 2019



बॉलीवुड एक्टर से सांसद बने सनी देओल ने अरुण जेटली (Arun Jaitely) के लिए ट्वीट करते हुए लिखा, "राष्ट्र ने एक और महान नेता को खो दिया. हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं."

Nation loses another great leader.Our thoughts and prayers are with his family.#ArunJaitleypic.twitter.com/RXGw1bWDLP — Sunny Deol (@iamsunnydeol) August 24, 2019

इनके अलावा फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अरुण जेटली (Arun Jaitely) के निधन पर ट्वीट किया, "राष्ट्र ने एक महान नेता खो दिया. आप हमेशा याद किये जाओगे. हमारी प्रार्थनाएं आपके परिवार के साथ हैं."

The nation loses a great leader... You will be missed, #ArunJaitley ji... Thoughts and prayers with the family... ॐ शांति pic.twitter.com/yfvKIWWJey — taran adarsh (@taran_adarsh) August 24, 2019

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने अरुण जेटली के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, "20 साल पहले पहली बार अरुण जेटली जी से मिला था. उनका निधन हमारे राष्ट्री के लिए क्षति है. वे बहुत याद आएंगे. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं."



Met Shri #ArunJaitley Ji almost 20 years back for the first time & have been his admirer ever since.

His demise is a huge loss for our nation.

Will be truly missed.

My heartfelt condolences to the family. 🙏🏻 pic.twitter.com/XsBXwQnpj0 — Anil Kapoor (@AnilKapoor) August 24, 2019

