महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर का ट्वीट, बोले- यह पक्का है कि कांग्रेस-एनसीपी को CM पोस्ट...

महाराष्ट्र में सरकार (Maharashtra Government) बनाने की गहमागहमी समय के साथ बढ़ती ही जा रही है. अब राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी एनसीपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है. ऐसे में अब सभी की नजरें, एनसीपी के फैसले पर टिकी हैं. अब महाराष्ट्र में चल रहे कुर्सी के घमासान के बीच बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने एक ट्वीट किया है, जो काफी वायरल भी हो रहा है. अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए कहा, 'यह पक्का है कि कांग्रेस (Congress) और एनसीपी (NCP) महाराष्ट्र में सीएम की पोस्ट की मांग कर रही होंगी.'

I am sure Congress & NCP must be demanding CM's chair in Maharashtra. If yes then r absolutely right. #MaharashtraGovtFormation