अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों से की अपील, तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने बताया असंवेदनशील, बोले- पहले उनके वोट ले गए और अब...

लॉकडाउन के बाद गरीबों को हुई समस्या के पर कई राज्य सरकारें हरकत में आ गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को कई घोषणाएं की थी. शनिवार को भी उन्होंने प्रेस से बात कर दिल्ली सरकार की तरफ से किये जा रहे कार्यों को बताया. अब इस पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) का रिएक्शन आया है. अशोक पंडित (Ashoke Pandit Twitter) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने आम आदमी पार्टी के पोस्ट को रिट्वीट किया है, जिसमें लिखा था, "मैं उन सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं जो दिल्ली छोड़कर अपने घर वापस जा रहे हैं, कृपया दिल्ली छोड़कर न जाए."

You are one the most emotionless & insensitive politician who speaks only lies. Took their votes & left them at the border of Delhi at a time when they needed you the most. #CoronaVillainshttps://t.co/GLaKCi7ESo