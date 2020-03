आसिम रियाज को लेकर हुआ खुलासा, कंटेस्टेंट के ट्विटर ट्रेंड में भी हुई थी हेरफेर! जानें मामला

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के खत्म होने के बाद भी इसके कंटेस्टेंट लगातार चर्चा में बने हुए हैं. बिग बॉस 13 के रनरअप रहे आसिम रियाज (Asim Riaz) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चित प्रतिभागियों में से एक रहे. हाल ही में उनसे जुड़ा एक और खुलासा हुआ है. अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनके समर्थन में ट्विटर के ज्यादातर ट्रेंड योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे. आसिम भले ही बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने से रह गए लेकिन उन्होंने दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई. यहां तक कि उनके घर में रहते हुए भी प्रत्येक दिन ट्विटर पर उनसे जुड़े अलग-अलग ट्रेंड उनके समर्थन में चलते रहते थे.

'द खबरी' नाम के ट्विटर हैंडल ने आसिम रियाज (Asim Riaz) को लेकर दावा किया है कि वे मशहूर हस्तियों से आग्रह करते थे कि वे आसिम के पक्ष में पोस्ट करें और उनके नाम पर ट्रेंड बनाए. द खबरी ने बताया कि उन्होंने कमाल आर खान, सलिल आनंद को आसिम रियाज के हैशटैग ट्रेंड करवाने के लिए मैसेज के स्क्रीनशॉट्स भेजे. द खबरी ने अपनी एक पोस्ट में आसिम रियाज को एहसान फरामोश भी कहा, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह आसिम को बेनकाब करने के मिशन पर हैं.

It would have ended Just after 1 Tweet i quoted for Asim but the Reactions we got frm His fans and othrs Forced us to tweet again and Again

Maine Open Letter Likh ke Pyaar se b samjhaya Khud ko Justify b kiya

Warnings b di but wo bas mazaak Udha Rhe the



I Rest My Case!