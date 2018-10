बॉलीवुड फिल्म 'गजनी' में आमिर खान के साथ शानदार किरदार निभा चुकीं एक्ट्रेस असिन और बिजनेसमैन पति राहुल शर्मा की बेटी अरिन की पहली तस्वीर आ चुकी है. अरिन की तस्वीर व नाम को एक साल से आसिन-राहुल ने मीडिया और फैन्स से छुपा कर रखा हुआ था. अरिन के एक साल पूरे होने पर राहुल शर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर अपलोड की और लिखा, 'एक साल पहले हमने एक प्यारी सी नन्ही परी का दुनिया में स्वागत किया था. अब वह एक साल की पूरी हो गई है. कितनी जल्द टाइम बीत जाता है. हैप्पी बर्थडे अरिन. मेरी बेटी! तुम इतनी जल्दी क्यों बड़ी हो गई? हप्पी फर्स्ट बर्थडे. #अरिनटर्न्सवन #अरिनफर्स्टबर्थडे'. राहुल ने सोशल मीडिया पर अरिन के पैदा होने पर और एक साल पूरा होने की तस्वीर पोस्ट की है.

A year ago we welcomed a Gorgeous, bright eyed, little angel into this world. She just turned ONE!!! Where does time fly? Happy Birthday ARIN, my daughter! Why do u have to grow up so fast? Happy 1st Birthday!#Arinturnsone#ArinsFirstBirthdaypic.twitter.com/Iklqpnf98w