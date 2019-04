Avengers Endgame: 'एवेंजर्स' देखने के बाद फैन्स का हुआ बुरा हाल, बोले- ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे...

खास बातें 'एवेंजर्स एंडगेम' आज हुई रिलीज फिल्म देखने के बाद रो रहे हैं फैन्स ट्विटर पर यूं आ रहे हैं रिएक्शन

मारवल स्टूडियो (Marvel Studios) की 'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' रिलीज हो गई है और फिल्म में सुपरहीरोज के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि फैन्स का दिल बुरी तरह से टूट गया है. 'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' को लेकर ट्विटर पर जोरदार रिएक्शन आ रहे हैं और कई फैन्स को रोते तो कई को दुखी देखा जा सकता है. यही नहीं, 'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)'के फैन्स ने तो अपने फेवरिट सुपरहीजो की कुशलक्षेम पूछना भी शुरू कर दिया है क्योंकि बताया जा रहा है कि 'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' में कोई सुपरहीरो हमेशा के लिए अलविदा कह जाएगा. इस तरह 'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' को लेकर मजेदार जोक्स बन रहे हैं और फैन्स के रिएक्शन भी काफी दिलचस्प आ रहे हैं.

Me Coming Out Of Theatres After Watching #AvengersEndgamepic.twitter.com/w7IDa3NpXt — thesarkazmikpage (@sarkazmikpage) April 26, 2019

'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' को एंथनी रूसो और जो रूसो ने डायरेक्ट किया है. 'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवान्स, मार्क रूफैलो, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट योहानसन, जेरेमी रेनर, डॉन चीडल, पॉल रूड, ब्री लार्सन, करेन जिलियन और जोश ब्रोलिन लीड रोल में हैं. फिल्म आज दुनिया भर में रिलीज हो गई है. इसे लेकर एक फैन ने लिखा हैः 'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' देखने के बाद हॉल से बाहर आते ही, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे? इस फैन ने विकी कौशल की फोटो के साथ यह कैप्शन लिखा है.

Me all throughout #AvengersEndgame, but add tears and sniffling pic.twitter.com/B5rOllk4pb — dooley noted (@Paige_Dooley) April 26, 2019

'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' के एक फैन ने रोते हुए फोटो लगाई है और बताया है कि फिल्म देखने के बाद उनका क्या हाल हो रहा है.

One taught me love,

One taught me patience,

One taught me pain,

And one taught me infinite pain.#AvengersEndgame#Endgamepic.twitter.com/D41HFNCml0 — ROHAN SAHA (@rohansaha112) April 26, 2019

This was me trying to hold in my tears during #AvengersEndGamepic.twitter.com/bhe4BOruvl — willzyx (@YMJEZ) April 26, 2019

'

एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' के एक फैन ने लिखा हैः जिसने मुझे प्यार करना सिखाया. जिसने मुझे धैर्य सिखाया, जिसने मुझे दर्द के बारे में बताया, और जिसने मुझे कभी न खत्म होने वाला दर्द दिया. इस तर उन्होंने 'एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame)' को लेकर अपना रिएक्शन दिया है.

