एवेंजर्स के सुपर विलेन ने कलंक के गाने पर किया डांस, ऋषि कपूर बोले गो थानो गो, देखें Video

एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame) का जलवा चारों तरफ देखने को मिल रहा है. फिल्म (Avengers Endgame) का क्रेज आम दर्शकों के सिर चढ़कर तो बोल ही रहा है इससे अछूते बॉलीवुड स्टार्स भी नहीं हैं. फिल्म के रिलीज होने के बाद देखा गया कि बॉलीवुड सेलिब्रेटीज परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों तक पहुंचें थे. इसी कड़ी में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) भी एंडगेम (Avengers Endgame) के रंग में रंगे हुए नजर आए. उन्होंने थानोस (Thanos) और स्पाइडर मैन (Spider Man) का एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. जहां थानोस और स्पाइडर मैन कलंक (Kalank) फिल्म के फर्स्ट क्लास गाने (First Class Song) पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो एनिमेटेड है और इसे टिक टॉक पर बनाया गया है. वीडियो के साथ ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने लिखा कि जब एवेंजर्स मुंबई के तट पर पहुंचे. गो थानोस गो.

Avengers get to Mumbai shores. Go Thanos go! pic.twitter.com/kUPrpYjisH

बता दें कि ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) इन दिनों अमेरिका में अपना इलाज करा रहे हैं, हाल ही में वो अपने बेटे रणबीर (Ranbir Kapoor) के साथ न्यू यॉर्क की सड़कों पर देखे गए थे. जब से वह न्यूयॉर्क में है तब से उनसे मुलाकात करने के लिए बॉलीवुड के दिग्गज पहुंच रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) भी ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) से मिलने पहुंचे थे. ऋषि कपूर ने सोनू निगम के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आप एक संपूर्ण हंसी के दंगा हैं. टैलेंटेड सोनू निगम के अंदर एक और खूबी छिपी हुई है. वो न्यूयॉर्क में आए थे.

You are an absolute laugh riot. A hidden talent in the very talented Sonu Nigam here in NY. pic.twitter.com/2YPXFJ98nM