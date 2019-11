आयुष्मान खुराना से फैन ने पूछा 'इतनी फिल्में इकट्ठी कैसे करते हैं?', एक्टर ने यूं दिया जवाब- Tweet वायरल

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'बाला' (Bala) के रिलीज होने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है. बीते दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, जिसमें बॉलीवुड से जुड़े कई कलाकार शामिल हुए थे. स्क्रीनिंग के बाद से ही बॉलीवुड सितारों ने बाला की जमकर तारीफ की. बाला की स्क्रीनिंग के बाद आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़ने की सोची और उन्होंने ट्विटर 'आस्क आयुष्मान' (#AshAyushmann) के जरिए फैंस के सवालों का जवाब देना भी शुरू किया. इसी बीच एक फैन ने उनसे पूछा कि वह इतनी फिल्में इकट्ठी कैसे कर लेते हैं. फैन के इस सवाल पर आयुष्मान खुराना ने ट्वीट कर जबरदस्त जवाब दिया, जो खूब वायरल भी हो रहा है.

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने अपने ट्विटर हैंडल के से फैन के सवाल का जवाब देते हुए लिखा, "मम्मी पिन्नियां भेजती हैं चंडीगढ़ से, उससे ताकत मिल जाती है थोड़ी." इसके अलावा भी आयुष्मान खुराना ने कई सोशल मीडिया यूजर का जवाब दिया. अपने एक ट्वीट ममें एक्टर ने बताया कि वह बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने बाला में शानदार तरीके से शाहरुख खान को सम्मान देने की कोशिश भी की है.

I'm a huge fan of @aamir_khan sir's work and I'm always learning from him. He is one of the greatest icons of Indian cinema and he is a huge inspiration to me. I met him on the sets of dangal and was in awe of his simplicity and clarity of thought. https://t.co/3fHF6MZsCJ