Baaghi 3 Box Office Collection Day 1 Prediction: टाइगर श्रॉफ के एक्शन ने जीता फैन्स का दिल, पहले दिन फिल्म कर सकती है इतनी कमाई

Baaghi 3 Box Office Collection Day 1 Prediction: टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और श्रद्धा कपूर (Shraddha kapoor) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी 3' (Baaghi 3) शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म के क्रेज को देखते हुए भारत मे इसे 4400 स्क्रीन्स और विदेशों में करीब 1100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. इस फिल्म को लेकर समीक्षक अनुमान लगा रहे हैं कि पहले दिन इस फिल्म की कमाई 15-17 करोड़ के बीच हो सकती है. हालांकि इसके आधाकारिक आंकड़े शनिवार सुबह तक आएंगे. लेकिन इस फिल्म को बंपर ओपनिंग मिलनी तय है.

Film #Baaghi3 collections at 5pm at 4 national Multiplex chains!#PVR 1.71Cr!#INOX 1.35Cr

#CINEPOLIS 0.72Cr#CARNIVAL 0.70Cr

Total 4.68Cr!!

From these collections, looks like that Day1 all India business will be 15-17Cr!