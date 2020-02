Baaghi 3 के ट्रेलर पर बने जोरदार मीम्स, फैंस बोले- रॉनी के भाई को पाकिस्तान भेजे सरकार...

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'बागी 3 (Baaghi 3 Trailer)' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें न केवल एक्टर का धमाकेदार अंदाज देखने को मिला, बल्कि शानदार एक्शन भी दिखाई दिया. 'बागी 3' (Baaghi 3) में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर रॉनी के किरदार में नजर आए हैं. फिल्म में टाइगर श्रॉफ अपने भाई रितेश देशमुख के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और खास यह है कि इस बार एक्टर का मुकाबला किसी छोटे-मोटे विलेन से न होकर पूरे देश से है. यूं तो फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन इसके रिलीज होने के तुरंत बाद ही इस पर मीम्स बनने भी शुरू हो गए.

जॉन सीना ने शेयर की आसिम रियाज की फोटो, तो बॉलीवुड एक्टर बोले-आसिम तुम स्टार बन गए

Government should send Ronnie's brother into pakistan...kuch to acha hoga #Baaghi3 #Baaghi3Trailer pic.twitter.com/4IaYKVcfoz

रश्मि देसाई की गैर मौजूदगी में उनके घर में रहना अरहान खान को पड़ा भारी, मिला कानूनी नोटिस

Veer - Zara movie script in one word ???????? #Baaghi3Trailer pic.twitter.com/5vgBHsvSeX

'बागी 3' (Baaghi 3) के ट्रेलर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, इसमें टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) कहते हैं "अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो तुम्हारे देश को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा." उनके इस डायलॉग पर एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, "सरकार को रॉनी के भाई को पाकिस्तान भेजना चाहिए, कुछ तो अच्छा होगा." इसके अलावा बागी 3 से जुड़े और भी कई मीम्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें बागी 3 के ट्रेलर के साथ-साथ उसके डायलॉग का भी इस्तेमाल किया गया है.

ड्रम को देखते ही मचल उठे तैमूर अली खान, लगे बजाने तो जुट गई भीड़- देखें वायरल Video

सलमान करने वाले थे अमेरिका में शो, पता चला आयोजक पाकिस्तानी और भारत विरोधी है, तो लिया ये फैसला

*When anyone trolls Salman Khan* Salman Khan's Die Hard Fans - #Baaghi3Trailer pic.twitter.com/y1GG7w7ShB

फराह खान ने Twitter पर पूछा सवाल, बोलीं- दविंदर सिंह की किसी को कोई खबर है क्या....

Whenever i see Bubble wraps : #Baaghi3Trailer pic.twitter.com/V1gnzeLNNf

#Baaghi3Trailer Tiger Shroff is fighting an entire country????



Baaghi 4 me to ye Asgard pe hamla kar dega



Avengers be like ~ ???????????? pic.twitter.com/1fLJJpUpRB