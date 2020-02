बाहुबली के डायरेक्टर राजामौली की RRR की अभी शूटिंग भी नहीं हुई पूरी, कमाए 300 करोड़ रुपये

बाहुबली (Baahubali) के डायरेक्टर एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं तो बड़ा धमाका करते हैं. एस.एस. राजामौली बाहुबली 1-2 के जरिये फिल्मी दुनिया में भूचाल ला दिया था, और कमाई के नए कीर्तिमान बनाए थे. अब एस.एस. राजामौली की अगली फिल्म RRR रिलीज से पहले ही कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है. RRR में अजय देवगन (Ajay Devgn), जूनियर एनटीआर (Junior NTR) और राम चरण (Ram Charan) लीड रोल में नजर आएंगे. लेकिन फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने RRR के बिजनेस को लेकर एक ट्वीट किया है और उनके मुताबिक फिल्म रिलीज से पहले ही 400 करोड़ रुपये का बिजनेस कर सकती है.

.@ssrajamouli's #RRR shatters pre-release business of #Baahubali2 with huge margin. AP, Telangana collect record Rs215 cr. Karnataka rights sold-50cr. Overseas rights bought for 70 cr. #RRR would easily do the pre-release business of more than 400 Crores, South India & Overseas. pic.twitter.com/Nft0t7Cl9Q