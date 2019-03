Badla Box Office Collection Day 11: अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की फिल्म 'बदला' ने मचाया धमाल, कमाए इतने करोड़

Badla Box Office Collection Day 11: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की जोड़ी वाली फिल्म 'बदला' (Badla) का बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन जारी है. रिलीज के बाद से ही यह फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म 'बदला' (Badla) ने कुल 56.70 करोड़ की कमाई कर डाली है. यही नहीं यह फिल्म विदेशों में भी खूब देखी जा रही है. अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'बदला' (Badla) ने विदेशों में 25.35 करोड़ का कारोबार कर लिया है. अमिताभ बच्चन की फिल्म को ग्रोस कमाई की बात करें तो फिल्म ने कुल रविवार तक कुल 66.90 करोड़ की कमाई कर ली है.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'बदला' (Badla) को लेकर तरण आदर्श ने जानकारी दी है. उनके अनुसार, फिल्म ने दूसरे वीकेंड यानी शुक्रवार को 4.05 करोड़, शनिवार को 6.60 करोड़, रविवार को 8.05 करोड़ की कमाई की थी. इसके अनुसार फिल्म ने सोमवार को भी करीब 2 करोड़ के कमाई की होगी ऐसा अनुमान है. फिल्म का ट्रेंड अभी भी जोरों पर है. रविवार तक यही अंदाजा लगया जा रहा था कि 'बदला' कब तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की जोड़ी 'बदला' (Badla) से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया. 'पिंक' फिल्म से अमिताभ-तापसी ने दर्शकों के माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर दिया था और यही वजह रही कि जब यह जोड़ी दोबारा बड़े पर्दे पर आई तो लोगों के उत्सुकता काफी बढ़ गई.

#Badla is unstoppable and unshakable... Collects more than #CaptainMarvel in Weekend 2 [in fact, #Badla leads by a big margin]... Power of solid content... [Week 2] Fri 4.05 cr, Sat 6.60 cr, Sun 8.05 cr. Total: ₹ 56.70 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 66.90 cr.