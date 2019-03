Badla Box Office Collection Day 4: अमिताभ बच्चन-तापसी पन्नू की 'बदला' ने मचाया धमाल, कमाए इतने करोड़

Badla Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'बदला' (Badla) बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है. लोगों को यह फिल्म खूब पसंद आ रही है. सोमवार को फिल्म ने करीब 3.75 करोड़ का कारोबार किया. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म 'बदला' (Badla) ने बॉक्स ऑफिस पर (Badla Box Office Collection) पर 4 दिनों में कुल 26.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'बदला' (Badla) का ग्रोस कलेक्शन 36 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है.

Total Dhamaal Box Office Collection Day 18: अजय, अनिल, माधुरी की 'टोटल धमाल' की धांसू कमाई, कमाए इतने करोड़

#Badla fares well in international markets... Total after Weekend 1: $ 1.710 mn [₹ 11.96 cr]. Few territories yet to report...

Fri: $ 625k

Sat: $ 650k

Sun: $ 435k

Has performed best in...

UAE+GCC: $ 680k

USA+Canada: $ 586k#Overseas