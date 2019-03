Badla Box Office Collection Day 5: अमिताभ बच्चन व तापसी पन्नू की जोड़ी ने किया कमाल, फिल्म 'बदला' ने कमाए इतने करोड़

Badla Box Office Collection Day 5: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'बदला' (Badla) बॉक्स ऑफिस पर हर दिन अपनी कमाई में इजाफा कर रही है. अमिताभ बच्चन की 'बदला' ने अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी शानदार अंदाज में की है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'बदला' (Badla) ने बॉक्स ऑफिस पर (Badla Box Office Collection) सोमवार को 3.75 करोड़ का कारोबार किया था और मंगलवार को भी करीब 3 करोड़ की कमाई कर डाली है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म 'बदला' (Badla) ने अब तक 29 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि फिल्म ने सोमवार तक 26.90 करोड़ की कमाई की थी.

#Badla is very strong on Day 4... A healthy Mon is a clear indicator that the film is here to stay... Lack of major opposition [till #Kesari] will prove beneficial... Fri 5.04 cr, Sat 8.55 cr, Sun 9.61 cr, Mon 3.75 cr. Total: ₹ 26.95 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 31.80 cr.