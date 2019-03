Badla Box Office Collection Day 7: अमिताभ बच्चन-तापसी पन्नू की धांसू जोड़ी, 'बदला' ने पहले हफ्ते कमाए इतने करोड़

Badla Box Office Collection Day 7: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'बदला' (Badla) पहले हफ्ते के बाद शानदार कलेक्शन कर लिया है. लोगों को थ्रिलिंग और सस्पेंस फिल्म काफी पसंद आ रही है. दर्शकों की भीड़ अभी भी लगातार सिनेमाघरों में बड़ी संख्या में पहुंच रही है. शानदार रिव्यू और माउथ पब्लिसिटी का फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म पहले सप्ताह में 42 करोड़ से ज्यादा का कारोबार आसानी से कर लिया. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक सप्ताह के पहले दिन शुक्रवार को 5.04 करोड़, शनिवार को 8.55 करोड़, रविवार को 9.61 करोड़, सोमवार को 3.75 करोड़, मंगलवार को 3.85 करोड़ और बुधवार को 3.55 करोड़ रुपए कमा डाले. रोजाना के आंकड़े को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गुरुवार को भी करीब 3 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया होगा.

#Badla refuses to slow down... Maintains a solid grip on Day 6... Admirable trending on weekdays demonstrates the power of solid content... Fri 5.04 cr, Sat 8.55 cr, Sun 9.61 cr, Mon 3.75 cr, Tue 3.85 cr, Wed 3.55 cr. Total: ₹ 34.35 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 40.53 cr.