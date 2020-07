'बाहुबली' डायरेक्टर एसएस राजामौली और उनके परिवार को हुआ कोरोना, घर में ही हुए क्वारंटीन

My family members and I developed a slight fever few days ago. It subsided by itself but we got tested nevertheless. The result has shown a mild COVID positive today. We have home quarantined as prescribed by the doctors.

वहीं, 'बाहुबली' (Bahubali) के डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने ट्वीट में लिखा, "मुझे और मेरे परिवार को कुछ दिनों से बुखार है. ये अपने आप ही कम हो गया, लेकिन हमने टेस्ट कराया जिसका परिणाम आज कोविड-19 पॉजिटिव निकला. जैसा कि हमें डॉक्टर ने बताया था, हम घर पर ही क्वारंटीन हैं." फिल्म डायरेक्टर ने आगे लिखा, "हम सभी बिना किसी लक्षण के अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन सभी सावधानी और सलाह को फॉलो कर रहे हैं. हम शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे आगे चलकर हम प्लाज्मा डोनेट कर सकें."

All of us are feeling better with no symptoms but are following all precautions and instructions...

Just waiting to develop antibodies so that we can donate our plasma... 🙂🙂💪🏼💪🏼