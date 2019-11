Bala Box Office Collection Day 1: आयुष्मान खुराना की 'बाला' ने की बंपर ओपनिंग, कमा डाले इतने करोड़

Bala Box Office Collection Day 1: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana), भूमि पेडनेकर और यामी गौतम की फिल्म 'बाला' ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. 3000 पर्दे पर रिलीज हुई 'बाला' (Bala Box Office Collection) ने दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का भी दिल जीत लिया. कॉमेडी और ड्रामा के साथ आयुष्मान खुराना की फिल्म ने दर्शकों को जबरदस्त संदेश भी दिया. ड्रीम गर्ल के बाद से ही बाला को लेकर आयुष्मान खुराना के फैंस में काफी क्रेज देखने को मिला. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 'बाला' ने पहले दिन करीब 30 % की कमाई की है, इस लिहाज से फिल्म 8 से 8.5 करोड़ रुपये कमा सकती है.

#BALA - ACE ENTERTAINER, it delivers pertinent message via top-notch blend of comedy, emotions & dialogues. @ayushmannk performance is STERLING, @bhumipednekar & @yamigautam shines.Director @amarkaushik, writer Niren-Karan are Heroes of the film.

Rating- #BalaReview