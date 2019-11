Bala Box Office Collection Day 1: आयुष्मान खुराना की 'बाला' ने रिलीज होते ही मचाया धमाल, कमा डाले इतने करोड़

Bala Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'बाला' रिलीज हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म के जरिए एक बार फिर आयुष्मान खुराना दर्शकों का दिल जीतने वाले हैं. खास बात तो यह है कि 'बाला' के जरिए आयुष्मान खुराना ने दर्शकों को संदेश देने के साथ-साथ उन्हें खूब हंसाया है. अपने कंटेंट और कलाकारों के दमपर 'बाला' (Bala Box Office Collection Day 1) ने समीक्षकों का भी दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर भी स्क्रीनिंग के बाद से ही फिल्म की खूब तारीफें हो रही है. वहीं, कमाई की बात करें तो फिल्म समीक्षक सुमित कदेल के ट्वीट के मुताबिक आयुष्मान खुराना पहले दिन ही 9 से 10 करोड़ की शानदार ओपनिंग कर सकती है.

#Bala is all set to take ₹ 9-10 cr opening tomorrow. Wishing the entire team a BLOCKBUSTER success. @amarkaushik @ayushmannk @bhumipednekar @yamigautam @MaddockFilms . pic.twitter.com/HHUpis5hqM

फिल्म समीक्षक सुमित कदेल के ट्वीट की मानें तो आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की 'बाला' (Bala Box Office Collection Day 1) पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर कमाई करने वाली है. कलेक्शन से इतर समीक्षकों ने फिल्म को चार स्टार दिये हैं. उनके अनुसार बाला एक मनोरंजक फिल्म है, जिसने शानदार डायलॉग, कॉमेडी, भावनाओं के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है. वहीं, किरदारों की बात करें तो आयुष्मान खुराना के साथ-साथ भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) और यामी गौतम (Yami Gautam) भी अपने रोल में खूब जम रही हैं. उनके अलावा सीमा पाहवा (Seema Pahwa), मनोज पाहवा (Manoj Pahwa), जावेद जाफरी (Javed Jaffrey) और सौरभ शुक्ला (Saurabh Shukla) जैसे बॉलीवुड कलाकारों ने भी अपनी एक्टिंग से फिल्म में चार चांद लगाया है.

#BALA - ACE ENTERTAINER, it delivers pertinent message via top-notch blend of comedy, emotions & dialogues. @ayushmannk performance is STERLING, @bhumipednekar & @yamigautam shines.Director @amarkaushik, writer Niren-Karan are Heroes of the film.

Rating- ⭐️⭐️⭐️⭐️#BalaReview