Bala Box Office Collection Day 3: आयुष्मान खुराना की 'बाला' ने तीसरे दिन भी मचाया तूफान, कमा डाले इतने करोड़

Bala Box Office Collection Day 3: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'बाला' ने सिनेमाघरों में तूफान मचाना शुरू कर दिया है. फिल्म ने दूसरे दिन ही ताबड़तोड़ कमाई करते हुए खुद को 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल करने की तैयारी कर ली है. 10.15 करोड़ रुपये से शानदार ओपनिंग करने वाली फिल्म 'बाला' ने दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का भी खूब दिल जीता है. फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 'बाला' (Bala) ने बीते दिन करीब 16 से 17 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. इस लिहाज से फिल्म मात्र तीन दिनों में 41 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है. हालांकि, इसकी अधिकारिक सूचना मिलनी अभी बाकी है.

#Bala hits the ball out of the park on Day 2... Superb growth... Day 3 should help *weekend total* cross ₹ 40 cr mark... Will be Ayushmann's third film to hit ₹ 40 cr+ in *opening weekend* [#BadhaaiHo, #DreamGirl]... Fri 10.15 cr, Sat 15.73 cr. Total: ₹ 25.88 cr. #India biz.