Bala Box Office Collection Day 6: आयुष्मान खुराना की 'बाला' की बॉक्स ऑफिस पर धूम, कमाए इतने करोड़

Bala Box Office Collection Day 5: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'बाला' का बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी भरा सफर जारी है. हालांकि आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम की फिल्म 'बाला' की कमाई में इस बुधवार को गिरावट देखने को मिली है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. हालांकि आयुष्मान खुराना की फिल्म ने छह दिन के अंदर बॉक्स ऑफिस (Bala Box Office Collection) पर 66 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया है, और फिल्म को लेकर अच्छे रिव्यू भी मिले हैं.

#Bala registers an expected decline [on Wed], after the holiday [on Tue]... Despite the dip, the film is a success story/Hit due to the controlled economics... Fri 10.15 cr, Sat 15.73 cr, Sun 18.07 cr, Mon 8.26 cr, Tue 9.52 cr, Wed 5.20 cr. Total: ₹ 66.93 cr. #India biz.