मशहूर बंगाली अभिनेता मनु मुखर्जी का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन

दिग्गज बंगाली अभिनेता मनु मुखर्जी (Manu Mukherjee) का रविवार को कोलकाता में निधन हो गया. परिवार के सदस्यों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक उनका निधन उनके साउथ कोलकाता वाले घर में अचानक से कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है. परिवारवालों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी तबीयत लगातार खराब रहती थी. सिर्फ इतना ही नहीं बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी के 15 नवंबर के निधन के बाद वह ज्यादा परेशान रहने लगे थे और उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी. बता दें कि मुखर्जी ने सौमित्र चटर्जी के साथ कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया था.



Saddened at the passing away of veteran theatre and film actor Manu Mukherjee. We conferred on him the Lifetime Achievement Award at the Tele-Samman Awards 2015. My condolences to his family, colleagues and admirers