कुछ इस अंदाज में संसद पहुंची बंगाली एक्ट्रेसस से सांसद बनीं मिमी और नुसरत, जमकर वायरल हो रहीं Photo

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में इस बार सिनेमा जगत के कई पॉपुलर चेहरे भी चुनावी मैदान में उतरे. कुछ सितारों ने जीत दर्ज की तो कुछ को हार का सामना करना पड़ा. ऐसे ही दो पॉपुलर अभिनेत्रियां इस समय सुर्खियां बटोर रही हैं और वो नाम है बंगाली फिल्मों (Bengali Films) की मशहूर अभिनेत्रियों- मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) और नुसरत जहां (Nusrat Jahan) का. इन दोनों अभिनेत्रियों ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी (TMC) के टिकट पर इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और सांसद बनीं. मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) और नुसरत जहां (Nusrat Jahan) की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं. इन दोनों अभिनेत्रियों की वायरल तस्वीरों पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

Congratulations and More Power to the 2 New & Young Member of Parliament from #Bengal ! Wishing @mimichakraborty and @nusratchirps all the best from @SISE_IN for a brand new journey!! pic.twitter.com/ToP14tUUug

To brave all odds and come this far shows true character! @nusratchirps has left no stones unturned to prove to her people that at this young age she is ready to lead from the front!



We wish her all the best for the #ElectionResultspic.twitter.com/GLq0S3lKmC