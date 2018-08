Bhaiaji Superhit: माथे पर सिंदूर, हाथों में बंदूक; 5 साल बाद प्रीति जिंटा की 'दबंग' वापसी...

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने पूरे 5 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक किया है. 43 वर्षीया एक्ट्रेस ने अपनी आगामी फिल्म 'भैय्याजी सुपरहिट (Bhaiaji Superhit)' का पोस्टर जारी किया है, जिसमें प्रीति दबंग अंदाज में बंदूक थामे नजर आ रही हैं. लंबे समय के अंतराल के बाद 'भैय्याजी सुपरहिट' के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहीं प्रीति जिंटा ने मंगलवार को फिल्म से अपने किरदार की झलक साझा की. प्रीति ने ट्विटर पर अपना लुक साझा करते हुए लिखा, "दोस्तों, अनुमान लगाओ ये क्या है? यह 'भैय्याजी सुपरहिट' की सपना दुबे है. फिल्म 19 अक्टूबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी."

Back with a bang! Meet #SapnaDubey in #BhaiajiSuperhit on the 19th of October in a theatre near youu! #PZisBack! pic.twitter.com/rLtxUNM1me