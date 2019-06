इस बॉलीवुड एक्टर ने सलमान खान की फिल्म 'भारत' को बताया बकवास, ट्वीट हो गया Viral

बिग बॉस (Bigg Boss) से अपनी पहचान बनाने वाले बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) ने सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'भारत' (Bharat) की खिल्ली उड़ाते हुए एक ट्वीट किया है. केआरके (Kamaal Rashid Khan) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. बेबाकी से अपनी बात रखने वाले एक्टर कमाल आर खान (Kamaal Rashid Khan) ने सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'भारत' (Bharat) को उबाऊ बताते हुए इसे दशक की सबसे बेकार फिल्म बताया है. कमाल आर खान (Kamaal Rashid Khan) ने फिल्म को लेकर लिखा, 'आखिरकार फिल्म 'भारत' का ये टॉर्चर खत्म हुआ, ये इस दशक की सबसे बेकार फिल्म है. जीरो, ट्यूबलाइट, रेस इस फिल्म से कई गुना बेहतर है.'

Finally #Bharat torture is over. It's worst film of this decade. #Zero#TOH#Race#Tubelight are 100 times better than this crap. Tubelight Ke Baad Ek Baar Fir, Salman khan Ne Maar Khane Ki Galti Ki Hai, Maarne Ki Bajaye. And his Fans won't like it at all. Therefore i give 2*!