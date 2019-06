'भारत' के बाद इस दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी सलमान खान-आलिया भट्ट की फिल्म 'इंशाअल्लाह'

'भारत' (Bharat) की बंपर ओपनिंग के बाद बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) अब अपनी अपकमिंग फिल्म 'इंशाअल्लाह' (Inshallah) की तैयारी में लग गए हैं. सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'इंशाअल्लाह' (Inshallah) में उनके साथ 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट (Alia Bhatt) नजर आएंगी. सलमान खान और आलिया भट्ट की फिल्म 'इंशाअल्लाह' (Inshallah) की रिलीज डेट भी आ गई है. ईद के खास मौके पर लगातार अपनी हिट फिल्में देने वाले भाईजान अपनी आने वाली फिल्म 'इंशाअल्लाह' (Inshallah) भी ईद के मौके पर रिलीज करेंगे. 2020 में ईद के दिन ही सलमान खान की फिल्म 'इंशाअल्लाह' (Inshallah) भारत सहित कई देशों में रिलीज होगी. फिल्म में सलमान खान काफी लंबे समय बाद बॉलीवुड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) के साथ काम करेंगे.

IT'S OFFICIAL... Salman Khan and Sanjay Leela Bhansali... #Inshallah release date finalized: #Eid 2020... SLB teams up with Salman after a long gap... #Inshallah stars Salman and Alia Bhatt. #Eid2020