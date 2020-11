भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को मिली बेल, ड्रग्स केस में हुए थे गिरफ्तार

कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Harsh Limbachiyaa) को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था, हालांकि, अब उन्हें बेल मिल गई है. बता दें, शनिवार को एनसीबी की पूछताछ में भारती सिंह और उनके पति हर्ष ने गांजा लेने की बात स्वीकारी थी. एनसीबी को भारती सिंह के घर से छापेमारी के दौरान 86.5 ग्राम गांजा भी मिला था. भारती सिंह और हर्ष को मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से बेल मिली है. इस बात की जानकारी एएनआई एक ट्विटर हैंडल द्वारा दी गई है.

Maharashtra: Comedian Bharti Singh and her husband Haarsh Limbachiyaa granted bail by a Special NDPS court in Mumbai.