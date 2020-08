भोजपुरी एक्ट्रेस का निधन, फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर कही थी 'धोखा' मिलने की बात

भोजपुरी अदाकारा (Bhojpuri Actress) अनुपमा पाठक (Anupam Pathak) का निधन हो गया है. पुलिस ने बताया है कि अनुपमा पाठक ने उत्तरी मुम्बई के उपनगर दहिसर स्थित अपने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. 40 वर्षीय अनुपमा पाठक का शव रविवार को उनके किराए के फ्लैट में लटका मिला. बिहार के पूर्णिया की रहने वाली पाठक मुंबई आकर भोजपुरी फिल्मों और टीवी शो में काम करती थीं. आत्महत्या करने से एक दिन पहले उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें धोखा दिया गया है और अब वह किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगी. वीडियो में उन्होंने किसी पर विश्वास ना कर पाने और मदद के लिए किसी दोस्त के ना होने की बात कही थी.



Maharashtra: Bhojpuri actress Anupama Pathak died by suicide at her Dahisar East home on Aug 2. Suicide note recovered. Accidental Death Report, registered initially, converted into FIR under IPC Sec 306 (Abetment of suicide) against a person & a company. Kashimira Police probing