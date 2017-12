Bigg Boss 11: आकाश की मां बंदगी पर भड़कीं, रोते-रोते कह डाली ये बड़ी बात

खास बातें आज के एपिसोड में होगी बंदगी और आकाश की मां से लड़ाई कंटेस्टेंट अपने घरवालों को भी देख सकेंगे विकास गुप्ता भी होंगे नाराज

Akash Dadlani's mother gets upset with the comments made about her son. Tune in tonight at 10:30 PM to watch #BB11. #BBSneakPeekpic.twitter.com/yEChM07C9F — Bigg Boss (@BiggBoss) December 27, 2017

The housemates have to play the ignore game in the house! Find out who will win this, tonight at 10:30 PM only on #BB11. #BBSneakPeekpic.twitter.com/u0Xd6GewRP — COLORS (@ColorsTV) December 27, 2017

बिग बॉस सीजन 11 अपने आखिरी हफ्ते के करीब पहुंच चुका है. घर में अब सिर्फ 6 कंटेस्टेंट ही बचे हुए हैं. बिग बॉस ने 13वें हफ्ते में सभी सदस्यों के घरवालों को दूसरे कमरे में रखा हुआ है और कंटेस्टेंट को देखने के लिए लाइव टीवी चला रखी है. आज के आने वाले एपिसोड में कुछ बड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है. इस हफ्ते घर का लक्जरी टास्क काफी इंटरेस्टिंग है. समय-समय पर घर में से किसी एक कंटेस्टेंट का बिग बॉस नाम लेंगे और उन्हें अन्य घरवाले बिना कोई रिएक्शन दिए बिल्कुल भी इग्नोर करेंगे. ऐसे में कहीं टास्क में हंसी-मजाक का दौर देखने को मिलता है तो कहीं माहौल गरमाते हुए भी देखा जा सकता है.बता दें कि आज के आने वाले एपिसोड में बिग बॉस के जिस कमरे में कंटेस्टेंट के घरवाले हैं, वहां बंदगी और आकाश डडलानी की मां के बीच गरम माहौल दिखाया जाएगा. बंदगी जैसे ही आकाश के लिए कुछ बोलती हैं तो आकाश की मां गुस्सा हो जाती हैं. सामने लगी स्क्रीन पर जब आकाश के लिए बंदगी ने कहा तो जवाब में आकाश की मां ने कहा कि आप प्लीज कुछ मत बोलिए आकाश के लिए. ये करता है वो करता है सब मैं देखती हूं. मैंने पूरे सीजन में सहन किया है.आकाश की मां ने आगे कहा कि मेरे बेटे के लिए मेरे सामने कुछ मत कहो. मेरे जिंदगी में मेरे सामने वो दुश्मन होता है जो मेरे बेटे लिए कुछ भी बोलता है. मैं कुछ भी नहीं सुन सकती.फिलहाल आज देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा कि घर के कंटेंस्टेंट भी अपने घरवालों को देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं. बुधवार के एपिसोड में विकास गुप्ता की मां और कंटेस्टेंट के अन्य घरवालों के साथ बहस होना भी दिखाया जाएगा.