Bigg Boss 11: टास्क में जीते 6 लाख रुपए को अर्शी और ज्योति में बांटेंगे विकास गुप्ता, जानिए वजह

खास बातें टास्ट में जीती धनराशि को बांटेंगे विकास गुप्ता ज्योति और अर्शी खान को देंगे 3-3 लाख रुपए बिग बॉस 11 के सेकेंड रनर अप रहे विकास

[2] - #Cast&Crew #bigboss11 , May each and everyone of you have the most amazing journey ahead , wish u all crazy year ahead and super success . Thankyou @BeingSalmanKhan for the most amazing Food and guidance every weekend that kept all of us all going. pic.twitter.com/Sll1Xdbqso — Vikas Gupta (@lostboy54) January 15, 2018

[1] - And this journey of BigBoss comes to an End . A lot of people to thank so won't write everyone's names but will say that this show wouldn't be what it became if even one of you wasn't part of it , from the gharwale to the baharwale... pic.twitter.com/MOwkEUIQUW — Vikas Gupta (@lostboy54) January 15, 2018

बिग बॉस सीजन 11 के सेकेंड रनर अप रहे मास्टर माइंड और टीवी शो प्रोड्यूसर विकास गुप्ता टास्क में जीती हुई राशि का दो भागों बंटवारा करने वाले हैं. बिग बॉस के घर में आखिरी हफ्ते में हुए विकास सिटी टास्क के दौरान पुनीश और शिल्पा शिंदे से 6 लाख रुपए जीते थे. अब मीडिया में यह खबर आ रही है कि विकास गुप्ता इस जीती हुई रकम को दो भागों में विभाजित करके अर्शी खान और ज्योति कुमारी को देंगे. दोनों ही कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में विकास गुप्ता की बेहद ही करीबी दोस्त रहीं हैं. एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में यह खुलासा हुआ.बता दें कि विकास गुप्ता ने इंटरव्यू में कहा कि हां मैं यह पैसे दोनों के बीच 3-3 लाख रुपए बांट दूंगा. ज्योति घर में मेरे साथ एक पत्थर की तरह खड़ी रहीं, जब पूरे घरवाले मेरे विरूद्ध थे. वह घर में सभी से चिल्ला कर बोल रही थी कि कोई भी मेरे विकास भाई के लिए नहीं बोलेगा. विकास ने बताया कि मुझे 20 साल की इस युवा लड़की से काफी साहस मिला, जोकि बिहार की एक छोटे शहर से आती है. बिग बॉस के घर में हुए इस घटना के बाद मैं काफी स्ट्रॉन्ग और घर में सर्वाइव होने के लिए साहस मिला.विकास गुप्ता ने अर्शी को लेकर भी कई बातें शेयर की, उन्होंने कहा कि अर्शी खान ने बिग बॉस के घर में मेरी काफी हिफाजत की. उन्होंने शो से ज्यादा अहमियत देते हुए दोस्ती निभाई. विकास गुप्ता को घर में अपने ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी की वजह से 'मास्टरमाइंड' का टैग दिया गया. शो के शुरूआत में विकास गुप्ता की शिल्पा शिंदे से काफी नोंक-झोंक हुई थी.जिसके बाद दोनों के बीच काफी तकरार देखने को मिली, लेकिन बाद में दोनों इससे इतर सौम्य व्यवहार देखने को मिलने लगा. विकास गुप्ता का खुद का 'द लॉस्ट बॉय प्रोडक्शन' है, जोकि गुमराह, कैसी ये यारियां, ये है आशिकी जैसी टीवी शो को प्रोड्यूस कर चुके हैं.