Bigg Boss 12: सलमान खान ने रणवीर सिंह और सारा अली खान के साथ मिलकर उड़ाया करण जौहर का मजाक, देखें Video

सलमान खान (Salman Khan) को बॉलीवुड का सुल्तान कहा जाता है, और कई मौकों पर वे करण जौहर की फिरकी लेते नजर आए हैं. 'बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12)' के होस्ट सलमान खान इस हफ्ते भी कुछ ऐसा करते नजर आएंगे. 'बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12)' में सारा अली खान (Sara Ali Khan), रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) अपनी फिल्म 'सिम्बा (Simmba)' को प्रमोट करने आएंगे. करण जौहर 'सिम्बा' के प्रोड्यूसर हैं, और हमेशा की तरह सलमान खान (Salman Khan) करण जौहर का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आएंगे. पिछले हफ्ते शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) 'जीरो (Zero)' को प्रमोट करने बिग बॉस (Bigg Boss) पर आए थे, और दोनों ने मिलकर करण की खूब फिरकी ली थी.

'बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12)' के 'वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar)' में सलमान खान और रणवीर सिंह जमकर करण जौहर की फिरकी लेंगे. 'बिग बॉल 12' के नए प्रोमो में रणवीर सिंह करण जौहर का एक्टिंग उतारते नजर आए हैं. रणवीर सिंह करण जौहर के फेवरिट सॉन्ग 'राधा ऑन द डांस फ्लोर' पर करण जौहर की तरह डांस करने की कोशिश कर रहे हैं.

'बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12)' अपने फिनाले वीक में पहुंच चुका है और अब घर में सिर्फ सोमी खान, रोमिल चौधरी, श्रीसंत, करणवीर बोहरा, दीपिका कक्कड़, दीपक ठाकुर और सुरभि राणा ही बचे हैं. हालांकि घर के ये सभी सदस्य बहुत ही शांत रवैया अपना चुके हैं, और शो भी ठंडा लग रहा है. लेकिन आज 'सिम्बा' की टीम की मस्ती देखकर शो में कुछ गर्माहट की उम्मीद की जा सकती है. 'सिम्बा' 28 दिसंबर को रिलीज हो रही है.

