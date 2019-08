Bigg Boss 13: पिंजरे में कैद नहीं होना चाहते ये कॉमेडियन, इसलिए नहीं बनेंगे 'बिग बॉस 13' का हिस्सा

कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने हाल ही में बिग बॉस (Bigg Boss) पर अपनी एंट्री के सस्पेंस को खत्म कर दिया है. खबरों के मुताबिक टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13)' के कंटेस्टेंट लिस्ट में सुनील ग्रोवर का भी नाम शामिल था. ऐसी खबरें आ रही थीं कि सुनील अब बिग बॉस के घर में सबको हंसाते हुए नजर आएंगे. हालांकि हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कॉमेडियन ने इन सारी खबरों को नकार दिया है. 'द खबरी' के मुताबिक सुनील किसी पिंजरे में कैद नहीं हो सकते और ना ही सिर्फ खाने को लेकर लड़ाई कर सकते हैं.

Kaun Banega Crorepati 11: इस कंटरेस्टेंट ने KBC 11 में बना डाला रिकॉर्ड, इतने सेकेंड में दिया जवाब

Sunil Grover told Zoom TV, “I wouldn't like to be a part of #BB13 I don't know, never say never but ya.I don't know. I can't be caged. I like to act &playing characters, I like to be a part of stories rather than fighting over food or petty things & winning the game.Oh,I can't.”