Bigg Boss 14: हिना खान से पंगा लेने के बाद रुबीना दिलैक के पति हो गए नाराज, घरवाले भी हुए खिलाफ

दरअसल बात यह होती है कि बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में शुक्रवार के एपिसोड में कई दिलचस्प घटना सामने आई है. सिर्फ रूबीना (Rubina Dilaik) को घर में एंट्री लेने की अनुमति है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूबीना बीबी मॉल के नियमों को स्पष्ट करते हुए घऱवालों को यह समझाने की कोशिश करती है कि सीनियर्स को थोड़ा उदार होना चाहिए ताकि घरवालें बीबी मॉल से सामान खरीद सकें.सिर्फ इतना ही नहीं रूबीना ने बीबी मॉल के रूल्स बुक्स को पढ़ते हुए कहा कि सलवार सूट को एक आइटम नहीं माना जाता है तो एक जोड़ी जूते को भी एक आइटम नहीं मानना चाहिए. इसी पर बीबी मॉल की इंचार्ज हिना खान गुस्सा हो जाती है और कहती हैं कि ठीक है जूते के एक टुकड़े को एक आइटम माना जाएगा.

.@RubiDilaik ke hisaab se shoes bhi hain do alag alag items. What about you? Tell us in the comments below. #BB14#BiggBoss2020#BiggBoss14@BeingSalmanKhanpic.twitter.com/B0K0RBNnOF