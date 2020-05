बिग बॉस कंटेस्टेंट ने लॉकडाउन को बताया अनियोजित, बोले- खुद के नागरिक भूखे मर रहे हैं और मोदी जी पाकिस्तान...

कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन (Lockdown 4.O) का चौथा चरण भी घोषित कर दिया है. लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों को झेलनी पड़ रही है, जो अपने-अपने घरों को पैदल ही लौटने पर मजबूर हैं. लॉकडाउन के बीच गरीबों की परिस्थितियों को देखते हुए हाल ही में बिग बॉस कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला (Tehseem Poonawalla) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है. अपने ट्वीट में तहसीन पूनावाला ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का ख्याल रखना चाहते थे. जबकि उनके खुद के नागरिक अनियोजित लॉकडाउन के कारण भूखे मर रहे हैं.

Hona'ble shri @narendramodi sir & hona'ble shri @AmitShah wanted to take care of minorities from Pakistan , Bangladesh while our own fellow citizens, our Indians, suffered ,were hungry, humiliated and died due to the unplanned #lockdown#AatmaNirbharDesh#SundayThoughts