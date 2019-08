इस सुपरस्टार ने शूटिंग खत्म होने पर बांटी 400 सोने की अंगूठियां, जानें क्या है वजह?

साउथ के सुपरस्टार विजय थालापथि (Vijay Thalapathi) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बिगिल (Bigil)' की तैयारी में लगे हुए हैं. हालांकि फिल्म 'बिगिल (Bigil)' की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस खुशी में एक्टर विजय थालापथि (Vijay Thalapathi) ने अपनी 400 मेंबर की टीम को खास तोहफा दिया. दरअसल 'बिगिल (Bigil)' एक्टर विजय ने फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर अपने 400 लोगों की टीम को सोने की अंगूठी गिफ्ट की. सोने की इन अंगूठियों पर भी फिल्म बिगिल का नाम लिखा हुआ है. इस अंगूठी की फोटो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है.

#Bigil Update : #Thalapathy#Vijay Wrapped up his portions & Gifts gold rings to the technicians who worked in the Movie. The film's complete shoot is expected to be wrapped before this month end.



All Set for #BigilDiwalipic.twitter.com/outcE9ixFs