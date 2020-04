रानू मंडल के बाद बिहार के इस बाबा ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, अंग्रेजी गाना गाकर मांगते हैं भीख... देखें Video

लॉकडाउन (Lockdown) के कारण जहां सभी लोग अपने घरों में कैद हैं. वहीं, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बाबा ने अपनी अंग्रेजी भाषा और गानों से धूम मचा रखी है. 2019 में सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं रानू मंडल (Ranu Mondal) तो अपनी आवाज और सिंगिग से लोगों के दिलों में बस गई थीं. बता दें, रानू मंडल ने बाद में बॉलीवुड में भी कई गाने गाए, जिसके बाद उन्हें काफी लोकप्रियता मिली. अब उन्हीं की तरह बिहार से सनी बाबा (Sunny Baba) का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. सनी बाबा भीख मांग कर अपना गुजर-बसर करते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वह अंग्रेजी गाने गाकर भीख मांगते हैं.

This man, a beggar from Patna sings Jim Reeves "He'll have to go".

