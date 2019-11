बॉलीवुड डायरेक्टर ने किया ट्वीट, बोले- प्रज्ञा ठाकुर है तो बीजेपी को दुश्मनों की जरूरत नहीं...

प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Singh Thakur) ने लोकसभा में चर्चा के दौरान महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के हत्यारे नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) को देशभक्त कहकर एक बार फिर विवादों को मोल ले लिया है. उनके बयान को लेकर राजनैतिक दुनिया के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग खूब रिएक्शन दे रहे हैं. हाल ही में प्रज्ञा ठाकुर पर बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब तक प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी में हैं पार्टी को विपक्ष और दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है.

शिल्पा शेट्टी के मेकअप के लिए लगी लोगों की भीड़, Video हुआ वायरल

With #PragyaThakur around BJP does not need any opposition or enemies taint them and shame them. She needs to be thrown out by the party

"Patriot Nathuram Godse": Pragya Thakur Repeats Stance In Parliament https://t.co/fkdPKXaLGI via @ndtv